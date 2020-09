F.1. Gp. Italia: a Monza sfrecciano le due Mercedes nelle Libere

Nelle seconde prove libere Lewis Hamilton e Valtteri Bottas davanti a tutti a Monza. L’inglese in 1’20”192 ha preceduto il finlandese, staccato al pomeriggio di due decimi, entrambi su gomma soft. Terzo tempo, ma staccato di quasi 9 decimi, per la McLaren di Lando Norris, davanti Pierre Gasly con l’AlphaTauri, apparsa in crescita, e a Max Verstappen, ottimo quinto su gomma dura

FERRARI – Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno continuato il lavoro di preparazione per gara e qualifiche nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Monza. Il monegasco e il tedesco hanno percorso rispettivamente 32 e 28 giri ottenendo rispettivamente il nono e il dodicesimo tempo.

Gomme diverse. La squadra ha diversificato i programmi con i due piloti: Charles ha iniziato il turno su gomme Medium mentre Sebastian è sceso in pista con gomme Hard con l’obiettivo di valutarne il comportamento a parità di pista. Con quel tipo di coperture Leclerc ha fermato i cronometri a 1’22”579, poi migliorato in 1’22”011, tempo però cancellato a causa del superamento dei limiti della pista alla Parabolica. Vettel ha invece centrato 1’22”861. Nella fase centrale della sessione il monegasco e il tedesco hanno simulato la qualifica con gomme Soft ottenendo rispettivamente 1’21”503 e 1’21”733. Nell’ultima parte del turno la squadra ha cominciato a lavorare in ottica gara con i classici long run. In questa fase Seb è incappato in un testacoda senza conseguenze alla prima curva di Lesmo.

Programma. Le vetture torneranno in pista domani alle 12 in preparazione delle qualifiche delle 15. Il 71° Gran Premio d’Italia prenderà il via alle 15.10 di domenica 6 settembre.