Pole 102 per l'inglese

In Qatar pole per Hamilton che ha fatto registrare il miglior tempo in qualifica davanti a Verstappen. Continua il momento magico dell’inglese che a Losail si è preso la pole numero 102 della carriera. Terzo tempo per Bottas. Settima piazza per la Ferrari di Carlos Sainz, mentre Leclerc era rimasto fuori dai primi 10 nel Q2, così come Perez.