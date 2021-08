F.1, la pioggia ferma la gara: percorsi solo due giri e vince Verstappen

Verstappen vince il GP del Belgio, in cui si sono corsi appena due giri dietro a safety-car a causa del maltempo

La gara a Spa-Francorschamps non c'è stata o meglio due soli giri sono bastati per assegnare a Max Verstappen la vittoria nel GP del Belgio. Due giri dietro alla safety-car a causa del maltempo. Per regolamento, assegnato metà punteggio ai primi dieci piloti. Sul podio anche Russell e Hamilton, sempre leader del Mondiale con 3 punti di vantaggio sull'olandese. Punti anche per Leclerc (8°) e Sainz (10°). Il Mondiale torna la prossima settimana in Olanda.