F.1, si corre a Spa-Francorchamps e per Leclerc ci sono dolci ricordi

Nel 2019 la prima vittoria del pilota della Ferrari

Per Charles Leclerc il Belgio regala un dolce ricordo visto che la prima vittoria l'ha ottenuto proprio a Spa-Francorchamps nel 2019. La Ferrari spera nel bis anche se ci sarà da fare i conti con la Mercedes e la Red Bull. L’ultimo tempo record ottenuto in gara su questa pista è di 1’46”286 ed è stato stabilito da Valtteri Bottas nel 2018 alla guida della Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance.

Di seguito le informazioni sul programma completo del mondiale 2021 di Formula 1 pronto a tornare in pista con la 12esima tappa stagionale e dove vedere in diretta TV su SKY alle ore 15.00 il GP del Belgio. Si inizierà dunque venerdì 27 luglio con le prime due sessioni di prove libere; sabato 28 luglio giugno spazio alle prove libere 3 e alle qualifiche e domenica 29 luglio in pista per la gara. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà in differita le qualifiche e la gara.