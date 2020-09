Rosso di speranza per la Ferrari che se non brilla in F.1. può esultare invece in F.2. grazie alla vittoria di Mick Schumacher. Il figlio di Schumi vince a Monza, 14 anni dopo l’ultimo successo di Michael sulla Ferrari. Mick, figlio del sette volte campione del mondo e pilota dell’Academy Ferrari, ha conquistato la Feature Race del Gran Premio d’Italia in GP2, davanti all’italiano Ghiotto e Lundgaard. “E’ speciale vincere a Monza”, le sue parole a caldo.