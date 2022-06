F1, a Baku e dominio Red Bull: vince Verstappen. Motori Ferrari disastro

Doppietta Red Bull a Baku: vince Max Verstappen davanti a Sergio Perez e chiude il podio Russell. Doppio zero per la Ferrari: Charles Leclerc si ritira quando è in testa, la gara di Carlos Sainz termina dopo nove giri per un problema idraulico. Nel complesso male le monoposto motorizzate Ferrari con quattro di esse che non hanno completato il GP. In classifica generale l'olandese prende il largo nel Mondiale e lo stesso allungo Red Bull sulla Ferrari in quella costruttori. Tra una settimana si corre in Canada.