F1, a Imola festeggia Hamilton e la Mercedes al settimo titolo costruttori di fila

A Imola manco a dirlo vince ancora Lewis Hamilton davanti a Bottas. L’inglese ha conquistato il GP dell’Emilia Romagna, 93^ vittoria in carriera. Strapotere Mercedes in un circuito difficile e giornata che regala anche un record assoluto alla Mercedes che porta a casa il Mondiale costruttori, il settimo di fila. Sul podio anche Ricciardo poi il russo Kyviat. Quinto Leclerc, 13° Vettel. A punti anche l’Alfa di Raikkonen e Giovinazzi. Verstappen out dopo il cedimento di uno pneumatico. Fuori anche Gasly, Ocon, Russell e Magnussen. Il Mondiale torna il 15 novembre in Turchia