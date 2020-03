F1, a rischio il GP dell’Azerbaigian: l’inizio della stagione slitta ancora?

Non sembra esserci pace per la Formula 1. La massima competizione delle quattro ruote su pista ha posticipato l’inizio della stagione dopo l’emergenza Coronavirus, cancellando il Gran Premio di apertura in Australia e rinviando i successivi sei appuntamenti. L’avvio del campionato era stato fissato a inizio giugno a Baku in Azerbaigian. Tuttavia le autorità locali sono perplesse circa la possibilità di disputare il GP previsto per il 7 giugno. Domani si prenderà una decisione definitiva. Se dovesse essere confermata la volontà di rinviare il Gran Premio, l’inizio della stagione slitterebbe ulteriormente, passando al 14 giugno, data della tappa in Canada. Nel frattempo si lavora su come inserire le tappe posticipate all’interno del campionato. Si preannuncia un’annata particolare, con almeno 18 GP condensati in sei mesi senza soste.