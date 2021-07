F1 a Silverstone, gli inglesi ci riprovano: “Racing it’s coming home”

I tifosi inglesi ci riprovano: "Racing it's coming home", riprendendo il tormentone di Euro 2020

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta calcistica e l'Inghilterra ci riprova. Da "It's coming home" a "Racing it's coming home". Tutto merito della Formula 1, che fa tappa a Silverstone, una delle cattedrali degli sport motoristici. Così i tifosi inglesi sperano di rifarsi dalla delusione di Wembley puntando tutto su Lewis Hamilton, il beniamino di casa, che però rincorre Max Verstappen lontano 32 lunghezze. I tifosi locali hanno appeso uno striscione che rimandava proprio al celebre e sfortunato tormentone di Euro 2020. Ora non resta che attendere se la maledizione colpirà i sudditi di Sua Maestà anche i motori oltre al calcio.