F1, Abu Dhabi: Mercedes avanti nelle prove libere. Le Ferrari inseguono

Anche ad Abu Dhabi vige la legge della Mercedes. La scuderia di Stoccarda sembra imprendibile sul circuito che ospita l’ultimo Gran Premio della stagione. Il più veloce nelle prove libere è Valtteri Bottas in 1’36″256, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton di poco più di 3 decimi. Inseguono le Ferrari: Charles Leclerc e Sebastian Vettel monopolizzano la seconda fila virtuale, accusando rispettivamente 386 e 435 millesimi di ritardo dal miglior crono. Giornata complicata per gli uomini di Maranello: Vettel è finito contro il muro in mattinata, mentre Leclerc ha commesso qualche sbavatura di troppo nel pomeriggio. Dietro alle rosse le due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon, che accusano ritardi importanti.