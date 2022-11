F1, ad Abu Dhabi fanno festa in due: Verstappen che vince e Vettel che saluta

Si è chiusa la stagione di F1 con la vittoria ad Abu Dhabi di Max Verstappen leader incontrastato anche oggi. Per l'olandese è la quindicesima vittoria stagionale, dominata dal primo all'ultimo giro. Piccolo capolavoro di Leclerc che finisce sul podio davanti a Perez e conquista il 2° posto nel Mondiale piloti. Poi Sainz, Russell e Norris. Ferrari seconda anche nel Mondiale costruttori. Applausi e lacrime dopo i giri conclusivi di Sebastian Vettel che oggi ha chiuso la sua avventura in F1 dopo 4 titoli mondiali. Adesso è tempo di vacanze per i piloti anche se martedì 22 novembre si torna già in pista, sempre a Yas Marina: ci sono i test.