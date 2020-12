F1, ad Abu Dhabi vince Verstappen. Bottas-Hamilton a podio, Ferrari doppiata

La Formula 1 conclude la sua stagione ad Abu Dhabi nel segno di Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull trionfa nell’ultimo appuntamento dominando la gara in lungo e in largo. Si interrompe il filotto di vittorie della Mercedes sul tracciato cittadino. Le Frecce d’argento completano il podio finendo in seconda e terza posizione rispettivamente con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Ferrari finiscono la gara doppiate in tredicesima e quattordicesima piazza con Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

LA GARA

Verstappen parte bene dalla pole position tenendo dietro le due Mercedes, mentre Leclerc finisce lungo e perde posizioni. La svolta avviene nei primissimi giri quando Sergio Perez è costretto a ritirarsi per un problema meccanico. I piloti di vertice rientrano ai box impostando la strategia su gomme dure per terminare la gara. La Ferrari non azzecca la strategia di Leclerc che perde posizioni, mentre Vettel resiste in zona punti prima di naufragare lontano dalla zona punti.