F1, ad Austin vince Verstappen davanti a Hamilton

Una gara bellissima con tante emozioni ad Austin: Verstappen vince davanti a Hamilton, 3° Leclerc autore di una super rimonta. Red Bull campione del mondo nel Costruttori. Colpo di scena al via: Sainz si gira dopo un contatto con Russell ed è costretto al ritiro per un danno idraulico. Pericoloso incidente tra Alonso e Stroll, piloti ok. Il Mondiale torna il prossimo weekend in Messico.