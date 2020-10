F1, al Nurburgring pole di Bottas. Hamilton-Verstappen in scia, Leclerc 4°

La Mercedes non perde l’abitudine di dominare in lungo e in largo. Nemmeno il ritorno al Nurburgring sembra aver preoccupato le Frecce d’argento. La scuderia tedesca piazza Valtteri Bottas in pole position con il tempo di 1’25″269. Staccato di oltre due decimi il leader del Mondiale Lewis Hamilton. Il pilota inglese non brilla nella sua specialità e deve accontentarsi della seconda posizione. Terza piazza per Max Verstappen, che ha cullato a lungo il sogno della pole. La Ferrari può sorridere con l’ottimo Charles Leclerc: il monegasco chiude quarto con un giro perfetto.

GLI ALTRI

Lo schieramento della top 10 si completa con Alexander Albon quinto, davanti alle Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. Ottavo Lando Norris, che precede Sergio Perez e Carlos Sainz. Fuori nel Q2 Sebastian Vettel sull’altra Ferrari, Pierre Gasley, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi e Kevin Magnussen. La tagliola della Q1 ha eliminato invece Romain Grosjean, George Russell, Nicolas Latifi, Kimi Raikkonen e Niko Hulkenberg.