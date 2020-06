F1, arriva il calendario: diramate le date per le prime otto gare della stagione

Dopo il calcio, anche il mondo dei motori è pronto a ripartire. La F1 ha reso note le prima tappe di questa particolare stagione. Sono state diramate le date per la ripresa delle gare dopo gli annullamenti per la pandemia da coronavirus: si inizia con due date in Austria. Poi Ungheria, 2 in terra inglese poi Spagna, Belgio e Italia.

La F1, dunque, riparte e oggi ha svelato quali saranno le prime 8 gare del calendario della stagione 2020-2021. Eccole: