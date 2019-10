F1, Binotto carica la Ferrari in vista del Messico: “Voglio pole e vittoria”

Non si nasconde il team principal della Ferrari Mattia Binotto in vista del Gran Premio di Formula1 in programma domenica sera alle 20,10 (ora italiana) in Messico: “Dopo due gare nelle quali avremmo potuto fare meglio (Sochi e Suzuka, ndr), ci presentiamo in Messico con la voglia di portare a casa il massimo risultato. Cercheremo di conquistare la sesta pole position consecutiva per poi puntare alla vittoria. La pista messicana è tuttavia ricca di insidie, alcune delle quali legate al fatto che si gareggia a oltre 2mila metri di altitudine, una cosa che rende la messa a punto dell’asset e dei settaggi della PU molto difficile con regolazioni specifiche”.

E ancora, sul circuito: “Propone varie curve ma anche lunghi rettilinei, sui quali di anno in anno vengono battuti i record riguardo le velocità di punta”.