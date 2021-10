F1, Bottas vince in Turchia davanti a Verstappen. Leclerc 4° davanti a Hamilton

Valtteri Bottas conquista la vittoria nel GP di Turchia davanti a Max Verstappen e Sergio Perez

La pioggia nelle prime fasi della gara rende il Gran Premio di Turchia incerto e appassionante. Si impone Valtteri Bottas, bravo a controllare la gara per gran parte della sua durata. Il finlandese della Mercedes vince la gara e sigla anche il giro più veloce, dimostrando di essere in giornata di grazia. Alle sue spalle si piazza Max Verstappen, che va in testa al Mondiale approfittando della corsa in rimonta di Lewis Hamilton, che non va oltre la quinta posizione. Il campione inglese, insieme a Charles Leclerc (Ferrari), ha provato a continuare con le gomme usurate fino alla fine, ma alla fine ha scelto di rientrare. Per il ferrarista buon quarto posto, anche se non privo di rimpianti per come ha cambiato volto la gara, con un finale su asfalto quasi asciutto. Ottimo terzo Sergio Perez, che con una strategia perfetta si prende il podio, aiutando anche il compagno Verstappen in ottica iridata. Ottavo Carlos Sainz con l'altra Ferrari.