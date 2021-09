F1, Bottas vince la Sprint Race. Hamilton solo 5° precede le Ferrari

Valtteri Bottas domina la Sprint Race a Monza. Solo quinto Lewis Hamilton, davanti alle due Ferrari

Vincere e masticare comunque amaro: è il caso della Mercedes. Il team anglo-tedesco domina la Sprint Race, nuovo format per stabilire la griglia di partenza della Formula 1. Tuttavia la vittoria di Valtteri Bottas risulta vanificata dalla penalità inflitta al finlandese per i guasti sulla vettura. Inoltre, come se non bastasse, va in crisi Lewis Hamilton, solo quinto sul traguardo dopo una pessima partenza. L'inglese perde punti preziosi da Max Verstappen, secondo e davanti alle due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Le Ferrari chiudono in sesta e settima posizione rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Paura per Pierre Gasly, che al primo giro rompe l'alettone anteriore e finisce contro le barriere dopo tre curve ad altissima velocità.