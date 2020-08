F1, buone notizie per Sergio Perez: negativo al Covid-19 e di nuovo in pista con la sua Racing Point

Dopo aver saltato l’ultimo Gran Premio di Formula Uno a Silverstone, Sergio Perez tornerà al comando della sua Racing Point per il fine settimana in Spagna. Il pilota messicano era risultato positivo al coronavirus ed era stato costretto, per precauzione, all’isolamento. Al suo posto aveva corso Nico Hulkenberg.

F1, Perez ci sarà in Spagna

Sergio Perez tornerà al volante della sua Racing Point questo fine settimana nel GP di Spagna di Formula 1. A renderlo noto è stata la stessa scuderia attraverso un comunicato ufficiale anche social. La squadra ha spiegato come il messicano sia risultato negativo all’ultimo test effettuato e che quindi il pilota potrà tornare a gareggiare. Perez aveva saltato il doppio appuntamento di Silverstone dopo essere risultato positivo al Covid-19. Al suo posto aveva corso Nico Hulkenberg.

La Fia ha già dato il via libera al suo rientro. “Sono stato fortunato perché ho avuto sintomi lievi che mi hanno permesso di allenarmi in modo da essere pronto per tornare al volante”, le parole di Perez sulla vicenda.

