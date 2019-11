F1, clamoroso: Ferrari in trattativa per Hamilton

Clamorosa indiscrezione, quella riportata da La Gazzetta dello Sport. Stando a quanto raccolto dalla rosea, la Ferrari sarebbe in pressing per portare sul sedile della rossa Lewis Hamilton nel 2021. Gà durante quest’anno il presidente John Elkann avrebbe avuto due incontri con il pilota della Mercedes, appena laureatosi per la sesta volta campione del mondo. Il britannico andrà in scadenza di contratto con il team tedesco nel 2020 e la Ferrari sogna di affiancarlo a Charles Leclerc nel prossimo futuro.