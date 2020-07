F1, dopo Imola altre due gare inserite nel calendario: Nurburgring e Portimao

Il circus di F1 ha ufficializzato il ritorno a Imola dopo quattordici anni. I bolidi dunque si faranno sentire in Emilia-Romagna, patria di Enzo Ferrari e delle rosse di Maranello. Il gran premio, che prenderà il nome della Regione, è stato inserito in calendario il primo novembre. Subito dopo la gara del Nurburgring (9-11 ottobre) e quella di Portimao (23-25 ottobre), circuito portoghese dove la massima serie non ha mai corso. È una stagione piena di novità, per l’emergenza coronavirus che ha stravolto i programmi, costringendo Liberty Media a cercare sbocchi nelle nazioni europee in grado di ospitare gli eventi sportivi. E così l’Italia è diventata caput mundi, visto che ospiterà per la prima volta tre GP, considerando anche Monza (6 settembre) e quello della Toscana al Mugello (13 settembre), sulla pista di proprietà del Cavallino.