F1, doppietta McLaren a Monza. Leclerc chiude quarto

Daniel Ricciardo e Lando Norris fanno felice la McLaren che firma una super doppietta a Monza

La McLaren domina a Monza. La gara brianzola regala sorprese nel Mondiale F1. Daniel Ricciardo domina la gara e resiste anche in regime di Safety Car. Alle sue spalle il compagno di squadra Lando Norris. Terza posizione per Valtteri Bottas che precede le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sesto Sergio Perez, penalizzato dopo un taglio di variante. I protagonisti più attesi, Lewis Hamilton e Max Verstappen, si autoeliminano con un contatto alla prima chicane. L'olandese tenta il sorpasso, il britannico chiude in uscita. Il contatto è inevitabile ed entrambi finiscono fuori. Non mancheranno sicuramente le polemiche.