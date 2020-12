F1 GP Abu Dhabi dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

F1 GP Abu Dhabi: si corre l’ultimo appuntamento della stagione 2020. Sul circuito Yas Marina sarà l’ultima volta non solo dell’anno ma anche per molti piloti che la prossima stagione cambieranno scuderia o addirittura non avranno una monoposto. Tra questi Sebastian Vettel, all’ultima col Cavallino Rampante, che la prossima stagione correrà per l’Aston Martin.

F1 GP Abu Dhabi, dove vederlo in diretta e streaming

Si tratta, come detto, dell’ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1: il sipario calerà dopo la gara di questo weekend. Sul tracciato di Yas Marina i favoriti restano i due della Mercedes nonostante il precedente GP con tanti errori. Torna Hamilton alla guida della sua monoposto al fianco di Bottas. Russell, invece, sarà alla guida della Williams.

Gli appassionati potranno vedere in diretta l’ultima gara della stagione su Sky. Sarà l’emittente a mostrare al pubblico live la corsa. Su Sky Sport F1 sarà di scena l’F1 GP di Abu Dhabi. Sabato le qualifiche live dalle 14, mentre domenica appuntamento con la gara alle 14.10, tutto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW TV. Tanti speciali in occasione di questo ultimo weekend di Formula 1 2020, con diverse analisi e retroscena sul Mondiale che ha visto Hamilton laurearsi campione del mondo.

La gara potra essere seguita anche in chiaro su TV8 agli stessi orari. Per chi preferisse vedere la corsa in streaming, potrà farlo anche con dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc con Sky Go, servizio dedicato agli abbanati.

Questo il programma del fine settimana:

Sabato 12 dicembre

Ore 11: prove libere 3 F1

Ore 14: qualifiche

Domenica 13 dicembre

Ore 14.10: gara