F1 GP Abu Dhabi: Hamilton in pole. Bottas secondo ma penalizzato. Seconda fila per le Ferrari

Ultima gara dell’anno per la Formula Uno. Nel GP di Abu Dhabi, è il campione del mondo Lewis Hamilton a mettersi davanti a tutti ancora una volta. L’inglese della Mercedes domina la qualifica e si mette tutti alle spalle.

Seconda piazza per Bottas che partirà ultimo. Verstappen, terzo in qualifica, scala in seconda casella. Alle loro spalle le Ferrari di Leclerc e Vettel.

GRIGLIA – La top 10 del F1 GP Abu Dhabi sarà dunque così composta: Hamilton, Verstappen, Leclerc, Vettel, Albon, Norris, Ricciardo, Sainz, Hulkenberg, Perez. Alle 14,10 di domenica 1 dicembre al via la partenza dell’ultimo Gran Premio della stagione.