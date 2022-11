F1 GP Abu Dhabi in diretta e streaming: orario e dove vederlo

La Formula Uno è arrivata al suo atto conclusivo. Si corre oggi l' F1 GP Abu Dhabi che metterà la parola fine sulla stagione 2022. Max Verstappen ha già vinto il Mondiale e vuole chiudere in bellezza come dimostra la pole position conquistata ieri in qualifica . C'è ancora da stabilire, però, chi sarà il secondo pilota alle sue spalle nella classifica generale e, soprattutto, quale sarà la scuderia che si metterà dietro la Red Bull. Per il primo caso è lotta Perez-Leclerc, nel secondo Ferrari-Mercedes.

La corsa sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8. L'orario della partenza del GP di Abu Dhabi è fissato alle ore 14:00 odierne. Questa dunque l'ora italiana in cui, dopo il tradizionale giro di formazione sul tracciato brasiliano, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma dell'ultimo gran premio stagionale.