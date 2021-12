F1 GP Abu Dhabi, orario partenza e dove seguirlo in tv

Oggi si assegna il Mondiale a Yas Marina: in lotta Hamilton e Verstappen

Ultimo atto della stagione entusiasmante di F1 ad Abu Dhabi. Oggi verrà assegnato il titolo al termine del GP di Abu Dhabi, con la classifica che vede Lewis Hamilton e Max Verstappen insieme al comando. Ieri nelle ultime qualifiche della stagione Max Verstappen (Red Bull) ha conquistato la pole position . Decisva in qualifica la scia concessa dal compagno di squadra Sergio Perez all'olandese, che nel 2020 sul circuito di Yas Marina aveva vinto dopo essere partito per primo. Secondo Lewis Hamilton , suo diretto rivale per il titolo. Terzo Lando Norris su McLaren e quarto Perez. Bene le Ferrari : Carlos Sainz è quinto e Charles Leclerc settimo.

Per vedere Verstappen e Hamilton in parità dopo il Gran Premio corso a Jeddah, Lewis ha dovuto vincere ottenendo anche il giro veloce, con Max secondo. I due arrivano a Yas Marina a pari punti e, dunque, è ovvio che chi arriverà davanti vincerà il titolo. L'olandese della Red Bull in "vantaggio virtuale" per il maggior numero di vittorie (9 a 8); un dato da tenere in considerazione se entrambi non andassero a punti a ad Abu Dhabi.