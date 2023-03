F1 GP Arabia Saudita in streaming e diretta: orario e dove vederlo in tv

Tutto è pronto per il secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno . Oggi, domenica 19 marzo 2023, si corre alle 18 l' F1 GP Arabia Saudita . Si parte dalle qualifiche di ieri e dalla pole position di Sergio Perez su Red Bull con Alonso alle sue spalle. Seconda fila per Russell e Sainz. Lontani Leclerc (2* ma penalizzato di 10 posizioni) e Verstappen, protagonista di un problema alla trasmissione e solo 15*.

F1 GP Arabia Saudita: dove vederlo in tv

Oggi, domenica 19 marzo 2023, alle 18 sul circuito di Jeddah è in programma la seconda gara del Mondiale di Formula 1. La partenza dell'F1 GP Arabia Saudita è fissata dunque per le ore 18. Il secondo round della nuova stagione dei massimi motori nello sport sarà trasmesso in diretta TV e in streaming e in differita anche in chiaro.