F1 GP Arabia, sorpresona: prima pole in carriera di Perez poi le Ferrari

Grande giro del pilota della Red Bull ma la Ferrari si conferma molto performante

Prima pole in carriera per Sergio Perez che ha anticipato tutti nel GP Arabia. La sua Red Bull davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz, quarto Verstappen. Poi Ocon, Russell, Alonso, Bottas, Gasly e Magnussen. Crisi di Hamilton che è finito sedicesimo. In precedenza incidente di Mick Schumacher che ha sbattuto sul muro con la sua Haas distrutta. Il pilota è stato trasportato in ospedale ma solo per precauzione visto che non ha mai perso conoscenza.