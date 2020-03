F1 GP Australia, il CEO rassicura: “Coronavirus? Il Gran Premio si disputerà…”

Il coronavirus non dovrebbe fermare la Formula Uno in Australia. A comunicarlo è stato il CEO del GP d’Australia Andrew Westacott attraverso un comunicato ufficiale apparso in queste ore.

The show must go on e la F1 si correrà il prossimo 15 marzo nonostante il problema coronavirus. “L’organizzazione del Gran Premio prosegue, aspettiamo l’arrivo delle squadre. Non abbiamo avuto indicazioni di divieti di viaggio nè che i team non arriveranno come al solito. La salute e la sicurezza di tutti è fondamentale. L’Australian Grand Prix Corporation dispone di solidi accordi in materia di salute, sicurezza e gestione delle emergenze in atto ad ogni evento e stiamo collaborando con le agenzie sanitarie e le relative organizzazioni governative e di servizi di emergenza per affrontare la questione”, queste le parole del comunicato.