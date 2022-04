F1 GP Australia, vola Leclerc: è pole position davanti a Verstappen

Pole del ferrarista davanti al campione del mondo

Si tinge di rosso il sabato del motori ed in particolare quello della F1 . Nel GP Australia , le qualifiche vedono Charles Leclerc prendersi la pole position con una giro veloce davvero da urlo. Il pilota monegasco si impone davanti a Verstappen e Perez. Sfortunato nei giri decisivi Sainz, solo 9°, che ha avuto problemi di traffico e bandiera rossa nel primo tentativo e poi un piccolo errore nell'ultimo settore del secondo giro veloce. La speranza è che possa recuperare nella gara di domani.

Da sottolineare come Alonso (10°), in Q3 non abbia potuto girare a causa di un incidente causato da un problema probabilmente al cambio.