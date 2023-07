F1 GP Austria, classifica sub iudice dopo la protesta dell’Aston Martin

Caos a Zeltweg con la classifica che potrebbe essere sconvolta. Dopo la gara del Red Bull Ring vinta da Verstappen con Leclerc e Perez sul podio, l'Aston Martin ha presentato un reclamo per revisionare tutti i casi di track limits del Gran Premio, oltre a quelli già attenzionati e sanzionati dai Commissari. E la FIA ha accettato il ricorso. La Federazione ha fatto sapere che riguarderà tutti i giri in cui ci sono sospetti: si tratta di 1.200 casi. Come riporta Sky Sport il reclamo dell’Aston Martin è diretto a Sainz, già penalizzato di 5 secondi per lo stesso motivo, e la Ferrari è stata convocata dai commissari. Dovesse essere colpevole, il pilota spagnolo incasserebbe altri 10 secondi di penalità e scalerebbe al sesto posto proprio dietro la Aston Martin di Alonso, che diventerebbe quinto, con Norris quarto. Non sembrano invece a rischio le posizioni sul podio.