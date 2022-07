F1 GP Austria in diretta e streaming: orario e dove vederlo

Si corre a Spielberg

Redazione ITASportPress

Grande attesa per la Formula Uno che dopo le qualifiche del venerdì e la Sprint Race di sabato è pronto a correre a tutti gli effetti il GP Austria 2022. Si tratta dell'undicesimo appuntamento del Mondiale con la battaglia tra Red Bull e Ferrari ancora tutta da giocare. Verstappen partirà davanti a tutti ma Leclerc e Sainz sono alle sue spalle.

F1 GP Austria: orario e dove vederlo

Sarà una domenica importantissima con l'F1 GP Austria a Spielberg. L'undicesimo appuntamento del Mondiale vedrà ancora protagoniste le Red Bull di Verstappen e Perez contro le Ferrari di Leclerc e Sainz chiamati ad un risultato importante per accorciare in classifica. Attenzione anche alle Mercedes di Hamilton e Russell sembrati comunque in palla e pericolosi in caso di occasione.

Ma come sarà possibile vedere il Gran Premio? La F1 potrà essere vista su Sky e in streaming su NOW che daranno modo di viveere un'altra domenica all’insegna dell’adrenalina. Si scendere in pista per il Gran Premio d'Austria alle 15. Per vedere la gara, valida per l’undicesima tappa della stagione 2022, occorrerà collegarsi a Sky e precisamente ai canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e gli interventi di Roberto Chinchero.

Per chi non possedesse l'abbonamento con tale emittente dovrà attendere la differita in chiaro su TV8 che dovrebbe partire alle 18.