F1 GP Austria, orario di partenza della Sprint Race e dove vederla

Grande attesa per la Sprint Race sulla pista di Spielberg che determinerà lo schieramento di domani nel GP d'Austria di Formula 1. Non solo griglia ma saranno anche assegnati punti validi per il Mondiale in questi 100 km, quinta Sprint della storia e la seconda del 2022. Partiranno in prima fila Verstappen e Leclerc alle 16.30. L’ordine d’arrivo odierno equivarrà a quello di partenza del Gran Premio di domani. Inoltre i primi otto classificati della Sprint riceveranno punti valevoli per il Mondiale (8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e via a scalare sino all’ottavo, che ne raccoglie 1).