F1, GP Austria: pole di Bottas poi Hamilton. Ferrari tunnel senza via d’uscita

A Zeltweg domani partirà Bottas in prima fila davanti al compagno di squadra della Mercedes Hamilton. Sorpresa dunque in Austria nel primo GP di F1 della stagione. Dietro i due portabandiera del team tedesco ci sarà Verstappen. Quarto un super Norris. Quinto Albon. Leclerc è settimo.

BOTTAS USCITO DI PISTA

Fantastica pole per Bottas nonostante un’uscita di pista all’ultimo giro lanciato senza conseguenze. Molto dietro l’altro ferrarista Vettel. Il tedesco ha chiuso il Q2 in undicesima posizione. Le rosse in ritardo nelle prestazioni rispetto a Mercedes, Red Bull e anche nei confronti della Racing Point. Insomma il Cavallino è sotto assedio, e siamo appena alla prima gara del Mondiale segnato dal coronavirus.