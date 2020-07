F1, GP Austria: si ricomincia dalla fine con Hamilton davanti a tutti nelle seconde prove libere

Domina ancora il campione del Mondo Lewis Hamilton che con il tempo di 1’04”304 ha preceduto l’altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas (1’04”501) nelle seconde prove libere del GP di F1 in Austria sulla pista di Zeltweg. Il Mondiale parte insomma da dove si prevedeva, coi campioni del mondo in cima alla classifica.

FERRARI DIETRO

Le seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria ha visto Sebastian Vettel e Charles Leclerc completare il programma del pomeriggio senza intoppi. Le due SF1000 hanno percorso complessivamente 92 giri, 47 con il pilota tedesco, 45 con il monegasco.

Prima parte. Nell’ora iniziale della sessione su entrambe le vetture si è continuato a lavorare sulla messa a punto, prima di passare alla fase di preparazione della vettura in configurazione da qualifica. Sia Vettel che Leclerc hanno cominciato girando con mescola Hard passando poi a quella Soft per i tentativi di simulazione del giro lanciato. In quella fase il tedesco ha fermato i cronometri sul tempo di 1’04”961, alla fine quarto miglior riscontro di giornata, mentre il monegasco ha fatto segnare 1’05”298, nono nella lista dei tempi.

Long run. Nell’ultima mezz’ora dei 90 minuti a disposizione la squadra ha cominciato a lavorare in configurazione gara con altrettanti long run. Sebastian ha iniziato con gomma Hard per passare nel finale alla mescola più morbida, mentre Charles ha fatto l’opposto incominciando la simulazione di gara con la gomma Soft e concludendo con il compound più duro.



Programma. Il primo venerdì di pista del campionato di Formula 1 2020 è andato dunque in archivio. Domani sarà il giorno della qualifica: alle 12 andrà in scena l’ultima sessione di prove libere prima del momento in cui sarà decisa la griglia di partenza, che avrà inizio alle 15. Domenica 5 luglio il Gran Premio d’Austria prenderà il via alle 15.10.