F1 GP Austria, stratosferico Leclerc che vince davanti a Verstappen

Una gara perfetta incorona Charles Leclerc vincitore del GP d' Austria di Formula 1. Per il pilota del Principato è la terza vittoria in questa stagione che arriva dopo cinque GP a secco. Per la Ferrari è la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Carlos Sainz a Silverstone. In Austria secondo posto di Max Verstappen e a chiudere il podio Lewis Hamilton. "E' stata una grande gara con un buon passo - ha ammesso Leclerc-. Sono contento anche perchè alla fine avevo problemi con l'acceleratore". Nella pista di Spielberg quarto posto di Russell.