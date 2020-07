F1 GP Austria, vince Bottas poi uno strepitoso Leclerc. Podio per Norris

Al termine di una gara emozionante ricca di incidenti, interventi della Safety Car e colpi di scena, il finlandese Bottas (ottava vittoria in carriera) ha tagliato per primo il traguardo a Zeltweg. La Mercedes non fa doppietta nel primo Gp di F1 della stagione in terra austriaca visto che il campione del mondo Hamilton penalizzato alla partenza dalla Fia ha subito una seconda penalizzazione di 5 secondi per una collisione con Perez a pochi giri dalla fine. Così dietro Bottas uno scatenato ferrarista Leclerc oggi davvero super con una serie di sorpassi da brivido. Terzo con la McLaren Norris poi Hamilton, secondo al traguardo ma la penalizzazione di 5 secondi lo ha fatto scivolare fuori dal podio.