F1, GP Azerbaigian: pole di Leclerc a suo agio sui circuiti cittadini

Nei circuiti cittadini il ferrarista Charles Leclerc è sempre un fenomeno. Oggi il pilota della Ferrari ha conquistato la pole position a Baku nel GP di Azerbaigian. Per Leclerc è la terza pole consecutiva sulla pista cittadina affacciata sul Mar Caspio, a conferma del suo feeling con questa pista per lui che è nato e cresciuto a Monte Carlo. Una bella risposta da parte di Charles a chi lo vede un po’ disamorato per la difficile situazione della Ferrari: il Principino, alla pole numero 19 della carriera, non molla la presa e regala al Cavallino un bel venerdì, in attesa della Sprint che domani pomeriggio vivrà una storia a sé con la mini qualifica del mattino. Dietro la numero 16 di Maranello le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Fuori dal podio l'altro ferrarista Carlos Sainz davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Solo sesto Fernando Alonso con l’Aston Martin, oggi meno brillante del solito. Dietro Lando Norris settimo.