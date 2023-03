F1 GP Bahrain: è dominio Red Bull con vittoria di Verstappen. Leclerc ritirato

La nuova stagione di Formula 1 comincia così come era finita con Max Verstappen davanti a tutti. L'olandese conquista nel deserto di Sakhir la prima gara del Mondiale 2023. E' doppietta Red Bull, con Perez 2°. Sul podio anche uno scatenato Alonso, davanti a Sainz. Ritiro per l'altra Ferrari di Leclerc, che ha accusato un problema tecnico. In Bahrain quinto per la Mercedes di Lewis Hamilton. Poi Stroll, Russell, Bottas, Gasly e Albon. Il Mondiale torna in Arabia il 19 marzo.