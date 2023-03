F1 GP Bahrain: orario e dove vederlo in diretta tv e streaming

Tutto è pronto per il primo Gran Premio della nuova stagione: via alle 16.

Redazione ITASportPress

C'è grande attesa per la prima gara della stagione di Formula Uno. Dopo le qualifiche del sabato, ecco l'F1 GP Bahrain che prenderà il via oggi, domenica 5 marzo 2023 alle ore 16. Si riparte da dove si era concluso, ovvero da Max Verstappena, campione del mondo in carica, autore della pole position. Dietro tutti gli altri.

F1 GP Bahrain: orario e dove vederlo in tv Al via oggi il primo GP della stagione 2023: si corre sul tracciato del Sakhir, che è già stat teatro dei test della scorsa settimana. Gara oggi, domenica 5 marzo 2023 alle 16 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Nel dettaglio l'F1 GP Bahrain potrà essere visto su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e, come detto, in streaming su NOW, raccontata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con qualche parere anche dell’insider Roberto Chinchero.

Per chi non fosse abbonato a Sky avrà modo di vedere la corsa in tv. La gara sarà trasmessa in differita alle ore 21.30 su TV8.

Di seguito anche la griglia di partenza:

1a fila: Verstappen (Red Bull), Perez (Red Bull)

2a fila: Leclerc (Ferrari), Sainz (Ferrari)

3a fila: Alonso (Aston Martin), Russell (Mercedes)

4a fila: Hamilton (Mercedes), Stroll (Aston Martin)

5a fila: Ocon (Alpine), Hulkenberg (Haas)

6a fila: Norris (McLaren), Bottas (Alfa Romeo)

7a fila: Zhou (Alfa Romeo), Tsunoda (Alpha Tauri)

8a fila: Albon (Williams), Sargeant (Williams)

9a fila: Magnussen (Haas), Piastri (McLaren)

10a fila: De Vries (Alpha Tauri), Gasly (Alpine)