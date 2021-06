F1 GP Baku in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Si corre nel weekend il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno in Azerbaijan

Come detto, questo weekend torna la Formula 1 e, dopo Montecarlo, si gira ancora su un circuito cittadino. Si apre il fine settimana del GPBaku, in Azerbaijan, sesta prova del Mondiale 2021. La gara di Formula Uno potrà essere seguita come sempre in diretta tv su Sky per gli abbonati all'emittente oppure anche in live streaming, sempre per gli abbonati Sky attraverso Sky Go. Il canale di riferimento per seguire le magie in piste di Hamilton e gli altri piloti sarà Sky Sport F1 al numero 207.