F1 Gp Belgio a Spa, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Dopo aver atteso a lungo per l’inizio della stagione, la F1 torna senza sosta per il Mondiale 2020. Questo weekend si corre il Gp Belgio a Spa per il settimo appuntamento dell’anno sul circuito di Spa-Francorchamps.

I piloti proveranno ad interrompere il dominio mostrato dalla Mercedes con Hamilton e Bottas quasi sempre vincitori e al comando di qualifiche e gara. Ci proverà Max Verstappen con la sua Red Bull, difficile, invece, vedere una Ferrari competitiva in continua sofferenza sia con Leclerc che con Vettel.

F1 Gp Belgio Spa: dove vederlo

Come detto, l’obiettivo dei piloti è quello di interrompere l’egemonia della Mercedes. A provarci sarà soprattutto Max Verstappen il più veloce nella sessione delle prove libere 2. Il Mondiale 2020 vedrà dunque questo weekend fare tappa in Belgio a Spa dove le libere del venerdì ci saranno le qualifiche del sabato e la gara della domenica. Andiamo a vedere come sarà possibile vedere in diretta e live il Gp Belgio.

Come accadrà per le prossime due stagioni, sarà Sky a trasmettere tutti i weekend di gara del Mondiale 2020 di Formula Uno. L’emittente trasmetterà in Italia le gare e ogni sessione delle quattro ruote. Per vedere il Gp del Belgio Spa in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport F1 HD al canale 207 del decoder satellitare. Oppure su Sky Sport Uno al canale 201. Per quanto rigurda la visione in streaming, essa sarà possibile sull’app SkyGo disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, pc e notebook. In chiaro in tv, sul piccolo schermo, sarà TV8 a trasmettere qualifiche e gara ma solamente in differita.

Questi gli appuntamenti per il Gp del Belgio a Spa:

Sabato 29 agosto

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 15.00: qualifiche F1

Domenica 30 agosto

Ore 15.10: gara

