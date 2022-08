F1 GP Belgio: gigantesco Verstappen che vince partendo dalle retrovie

Prova di forza schiacciante del campione del mondo in carica Max Verstappen e della sua Red Bull nel GP del Belgio di Formula 1. Una guida fantastica dell'olandese partito dalla 14.ma posizione oggi a Spa. Dietro super Max l'altra Red Bull di Sergio Perez poi il ferrarista Carlos Sainz. Quarto Russell quinto a "tavolino" Alonso che ha beneficiato dei cinque secondi di penalità inflitti dopo la conclusione della corsa a Leclerc per scavalcarlo. Il pilota della Ferrari in difficoltà è stato sanzionato per aver superato il limite di velocità in pit lane. Il Mondiale torna subito in pista: domenica il GP d'Olanda a Zandvoort. In classifica piloti sale il vantaggio di Verstappen che ha raggiunto i 284 punti, 191 il compagno di squadra Perez e terzo Leclerc con 186.