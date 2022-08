F1 GP Belgio orario qualifiche, partenza e dove vederlo in tv

Dopo un mese è di nuovo tempo di Formula 1. Domenica 28 agosto si corre il Gran Premio del Belgio, la quattordicesima prova del Mondiale 2022, la prima di tre importantissime gare consecutive a cui seguiranno il Gp d’Olanda, domenica 4 settembre e il Gran Premio d’Italia, domenica 11 settembre. In testa al campionato c’è il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) che ha 80 punti di vantaggio su Charles Leclerc (Ferrari). Oggi alle 16 le qualifiche del GP di Spa per un appuntamento che da sempre rappresenta il meglio per fascino e difficoltà. Ieri in Belgio le prove libere hanno lasciato segnali incoraggianti per le Ferrari. Attenzione, però: se Verstappen e Leclerc sono andati subito più forte di tutti, sia la Red Bull sia la scuderia di Maranello hanno deciso di cambiare la power unit dei loro piloti di punta. Che partiranno così domani dalle retrovie. Ma a Spa il sorpasso non è un incubo. Ed è lunga... Ci sarà da divertirci. Ieri intanto il Circus ha festeggiato l’annuncio dell’ingresso di un brand storico come l’Audi nel Mondiale a partire dal 2026.