F1 GP Belgio, qualifiche: Verstappen penalizzato e Sainz partirà davanti a tutti

Max Verstappen nelle qualifiche ha demolito la concorrenza con una qualifica da paura. Ma il suo primo tempo non vale la pole visto che il pilota olandese dovrà partire ultimo essendo stato penalizzato. Ma il campione lo sapeva, se ne è fregato, è andato a tutta, come nella sua indole e nella mitologia che si è già costruito. Ma davanti a tutti domani ci sarà Carlos Sainz che ha staccato il secondo miglior tempo di giornata, dunque buono per la seconda pole di stagione di carriera allo spagnolo. L’undicesima della Ferrari nel GP del Belgio. Un secondo tempo che non accontenta troppo il ferrarista, perché di oltre sei decimi più alto di quello di Verstappen. Dietro allo spagnolo l'altra Red Bull di Perez. Leclerc scatterà 16°, subito dietro Max a causa delle penalità. In seconda fila scalano Alonso e Hamilton.