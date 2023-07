F1 GP Belgio: vince Verstappen davanti a Perez

Partito sesto in griglia Max Verstappen ha rimontato vincendo a Spa il GP del Belgio. La Red Bull, con il 12° successo stagionale di fila, supera il record della McLaren 1988. Sul podio anche Perez e la Ferrari di Leclerc partito davanti a tutti. Ritiro per l'altra Rossa di Sainz e per la McLaren di Piastri dopo un contatto al via. Il Mondiale torna a fine agosto in Olanda.