F1, GP Brasile: dieci posizioni di penalità per Leclerc per modifiche alla PU

Nel weekend la Formula1 farà tappa in Brasile, sullo storico circuito di Interlagos, e per Charles Leclerc il nuovo appuntamento del Mondiale è già in salita. Infatti, come comunicato dal team principal della Ferrari Mattia Binotto, il pilota monegasco sarà soggetto a penalizzazione di dieci posizioni in griglia per una serie di modifiche alla Power Unit che interessano la sua monoposto. “È stato indispensabile, la vettura è stata danneggiata da Charles ad Austin, e per questo avrà una penalità a Interlagos”. Ricordiamo che negli Stati Uniti Lewis Hamilton, su Mercedes, ha conquistato l’ennesimo titolo mondiale della sua strepitosa carriera, mentre Leclerc è ancora in lizza per raggiungere il secondo posto nella classifica piloti, il che sarebbe straordinario, essendo al primo anno sulla Rossa.