F1 GP Brasile streaming e diretta tv, orari e dove vederlo

F1 GP Brasile, tutto è pronto per il penultimo appuntamento della stagione sulla pista di Interlagos. Domenica 17 si accenderanno i semafori che daranno vita al Gran Premio verdeoro. Con il titolo piloti e quello costruttori già assegnati alla Mercedes e a Hamilton, la vera battaglia sarà quella per il terzo posto iridato della classifica piloti. Leclerc, Verstappen e Vettel sono pronti a combattere per il gradino più basso del podio.

F1 GP Brasile, streaming e diretta tv – Come tutti gli appuntamenti del Mondiale di Formula Uno, anche il GP Brasile verrà trasmesso in esclusiva da Sky con partenza fissata alle 18,10 di domenica 17 novembre. Gli abbonati potranno seguirlo al canale 207 live. Chi vorrà seguire la gara in tv in differita potrà farlo a partire dalle 21,30 su TV8. Questo il programma tra sabato e domenica:

sabato 16 novembre

ore 16,00-17,00 prove libere 3 in diretta su Sky

dalle ore 19,00 qualifiche in diretta su Sky

dalle ore 21,30 qualifiche in differita su TV8

domenica 17 novembre

dalle ore 18,10 GP F1 Brasile (71 giri) in diretta su Sky

dalle ore 21,30 gara in differita su TV8