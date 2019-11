F1, GP Brasile: Verstappen domina le qualifiche, partirà davanti a tutti. Prima fila con Vettel

Si sono svolte a Interlagos, in Brasile, le penultime qualifiche della stagione 2019 di Formula1. A dominare tutte le sessioni il pilota della Red Bull Racing Max Verstappen, che ha così conquistato la sua seconda pole position della carriera; in prima fila con lui ci sarà Sebastian Vettel su Ferrari, mentre in seconda le due Mercedes Lewis Hamilton (già campione iridato per la sesta volta in carriera) e Valtteri Bottas. In realtà, fra le due monoposto tedesche si è posizionato in pista Charles Leclerc, ma come anticipato in settimana, a causa di alcune modifiche apportate alla Power Unit, avrà dieci posizioni di penalità da scontare, per questo scatterà dalla quattordicesima casella. La gara scatterà domani, domenica 17 novembre, dalle 18.10 sullo storico circuito brasiliano.