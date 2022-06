F1 GP Canada a Montreal: orario e dove vederlo

Si corre nel weekend per la Formula Uno: tutte le info

Redazione ITASportPress

La Formula Uno torna protagonista del weekend di sport. Dopo la corsa in Azerbaijan ecco l'F1 GP Canada a Montreal. La classe regina delle quattro ruote fa ritorno in Canada dopo oltre due anni. I temi della corsa sono noti: la Red Bull che sembra in fuga e la Ferrari che deve reagire al più presto viste le premesse di inizio stagione e il flop degli ultimi Gran Premi.

F1 GP Canada: orario e dove vederlo

Dopo le prove libere del venerdì, tutto è pronto per il weekend di qualifiche, sabato 18 giugno, e di gara, domenica 19 giugno. L'F1 GP di Canada potrà essere seguito in diretta tv e streaming. Qualifuche e gara verranno trasmesse su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW.

La speranza è di vedere una corsa spettacolare e, dopo il flop dell'ultima gara in Azerbaijan, una Ferrari competitiva anche se Leclerc dovrà subito fare i conti con una penalizzazione subita per il cambio della centralina che lo farà partire con 10 posizioni in più in griglia.

Nel dettaglio questi gli appuntamenti con gli orari:

Sabato 18 giugno

Ore 18.00 Prove libere 3 GP Canada

Ore 22.00 Qualifiche GP Canada

Domenica 19 giugno

Ore 20.00 GP Canada